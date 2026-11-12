O Manchester United anunciou oficialmente nesta quinta-feira, 12, a demissão do técnico Michael Carrick. A decisão foi confirmada pela diretoria após um início muito abaixo na Premier League, no qual a equipe somou apenas uma vitória nas primeiras dez rodadas e entrou na zona de rebaixamento da competição.

A saída do treinador já estava sendo especulada há algumas semanas e a torcida do clube aumentou a pressão em cima da diretoria do United para demiti-lo. Na Liga dos Campeões, a equipe inglesa também vive fase irregular e chegou a sofrer uma goleada por 4 a 1 para o Como, da Itália.

O que motivou a saída de Michael Carrick

Em comunicado oficial, a diretoria do clube inglês destacou que a mudança no comando técnico foi necessária para alcançar os objetivos esportivos planejados para o restante do ano.

“Após um início de temporada decepcionante, o clube chegou à conclusão extremamente difícil de que uma mudança é necessária para alcançarmos nossas ambições”, afirma um trecho da nota oficial.

A instituição também expressou respeito e gratidão pela história de Carrick no clube, onde construiu trajetória como atleta e integrante de comissões técnicas.

Negociações e interesse em Mauricio Pochettino

Com o cargo vago, a cúpula do United intensificou a busca por opções para assumir a equipe técnica. O nome favorito do departamento de futebol é o argentino Mauricio Pochettino, que atualmente comanda a seleção dos Estados Unidos. O clube já iniciou os primeiros contatos para consultar a viabilidade contratual do treinador.

Quais são os entraves para a contratação

Para viabilizar a contratação de Pochettino, o clube inglês precisará negociar a liberação e os termos de rescisão diretamente com a federação norte-americana de futebol.

Enquanto as negociações avançam nos bastidores, o elenco do Manchester United se reapresenta para manter o foco na preparação para os próximos compromissos da temporada.