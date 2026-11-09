O Manchester United encaminha a demissão do técnico Michael Carrick após o pior início de campanha doméstica do clube nas últimas quatro décadas. De acordo com informações apuradas pela BBC Sport e pelo The Athletic nesta segunda-feira, 09, a cúpula do clube avalia que uma troca imediata no comando da equipe é necessária.

A pressão sobre o treinador aumentou após o empate por 4 x 4 contra o Aston Villa, no último domingo. O resultado deixou o time na 18ª colocação da Premier League, dentro da zona de rebaixamento com apenas oito pontos em dez rodadas.

Com o tropeço dentro de casa, a equipe atingiu a marca de oito partidas seguidas sem vitória pelo campeonato nacional, acumulando apenas um triunfo ao longo de toda a competição.

O diretor de futebol Jason Wilcox e o diretor executivo Omar Berrada conduzem a avaliação técnica do trabalho e devem formalizar a recomendação de desligamento a Sir Jim Ratcliffe, co-proprietário do clube e responsável pelo futebol.

A intenção da diretoria é aproveitar o período de paralisação do calendário para a Data Fifa para definir o substituto antes do clássico diante do Liverpool, agendado para o dia 22 deste mês.