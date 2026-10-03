O clima na seleção portuguesa pesou após Cristiano Ronaldo abandonar a concentração na última terça-feira, 29, em decorrência de atrito com o técnico Jorge Jesus. No entanto, Bruno Fernandes, que herdou a braçadeira de capitão do camisa 7, revelou conversa recente com o veterano para gerenciar melhor a situação.

“Independentemente daquilo que aconteça, o Cris nunca deixará de ser o maior símbolo da nossa seleção e, provavelmente, não, provavelmente certeza, o maior símbolo do nosso país, por tudo aquilo que fez não só em Portugal, mas pelo mundo afora”, declarou o meio-campista, em entrevista coletiva.

Para ele, é momento de deixar as divisões de lado para que tudo acabe bem: “A seleção é um só e continuará sempre a ser uma só. Independentemente dos ruídos que possam vir de fora, eu acho que todas as casas devem resolver os seus problemas de portas fechadas e eu acho que é assim que a seleção tem que funcionar.”

Já em entrevista ao canal português RTP, Fernandes defendeu que uma eventual saída defintiva de CR7 da equipe não poderia ser feita dessa forma. “Se Cris quer deixar a seleção definitivamente, tem que ser num dia de celebração e não desta forma. Porque é isso que ele merece e é isso que se exige, porque ele é o maior ícone do nosso futebol e do nosso país.”

CR7 x Jorge Jesus

Após assumir o comando de Portugal, Jorge Jesus estabeleceu um planejamento de rotação para atletas veteranos. A comissão técnica alinhou que CR7 seria poupado em partidas da Liga das Nações.

Durante a vitória de Portugal por 2 a 1 contra a Noruega, Cristiano Ronaldo passou cerca de 30 minutos em aquecimento na beira do gramado, mas não acabou sendo colocado na partida por decisão tática. O atacante demonstrou forte insatisfação ao término da partida e dirigiu-se diretamente ao vestiário.

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Após faltar a um treino com o elenco — justificando a ausência por um cronograma de recuperação específico no hotel —, o capitão deixou o estágio da seleção antes do confronto seguinte contra a Dinamarca. A imprensa relatou um sentimento de promessa não cumprida em relação ao modo como o técnico geriu a participação dele no jogo.

Em entrevista coletiva, Jesus admitiu ter errado no tempo de aquecimento do atleta, mas defendeu firmemente a própria autoridade no grupo.

A situação encerrou-se publicamente com Jorge Jesus declarando o assunto como pauta encerrada e focando na sequência das partidas da seleção, enquanto Cristiano Ronaldo se manifestou reforçando seu compromisso e carinho por Portugal.