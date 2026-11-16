O Crystal Palace encaminhou os detalhes finais para oficializar a contratação de Thomas Frank como seu novo treinador. De acordo com informações publicadas pela BBC Sport, o profissional dinamarquês de 53 anos deve assinar um contrato válido por dois anos e meio com o clube londrino.

A contratação ocorre após o desligamento do francês Pierre Sage. Diante de um início de temporada irregular, a diretoria do Palace definiu a busca por uma liderança com histórico consolidado na elite inglesa para conduzir a reestruturação da comissão técnica.

Thomas Frank alinha os últimos acertos burocráticos e a composição de sua comissão antes da assinatura formal. O anúncio oficial deve ocorrer assim que os termos contratuais forem concluídos entre as partes.

Cenário da equipe na tabela e projeção de estreia

O momento da equipe exige resposta imediata na Premier League. O time amarga a última colocação da competição nacional, tendo conquistado apenas duas vitórias nas dez primeiras rodadas disputadas.

Com experiências anteriores no futebol britânico em passagens por Brentford e Tottenham, Frank chega com a missão de distanciar o clube da zona de rebaixamento. A expectativa nos bastidores é de que o treinador já esteja à frente da equipe no compromisso contra o Coventry City. O duelo acontece no próximo sábado, 21, às 12h (de Brasília).