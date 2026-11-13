O futuro do meio-campista Alexis Mac Allister no Liverpool segue cercado de expectativa e indefinição no mercado internacional. O jogador argentino manifestou descontentamento por ainda não ter recebido proposta de extensão contratual por parte da diretoria dos Reds.

“O clube não estava em condições de me oferecer um novo contrato, o que é claro que me deixa muito, muito triste. Todos podem ver que dou 100% por este clube todos os dias, nos treinos e nos jogos. Posso ter boas e más partidas, como todo mundo, mas sempre dou o meu melhor”, declarou Alexis Mac Allister em entrevista coletiva.

Em entrevista à ESPN, Carlos Mac Allister, pai e agente do atleta, detalhou o cenário contratual. Segundo o representante, as conversas formais entre as partes ainda não foram iniciadas devido às recentes mudanças na direção esportiva e na comissão técnica do time inglês.

“Ainda faltam 20 meses para que o contrato [do Alexis] termine. O diretor esportivo [do Liverpool] mudou, o técnico também. A situação ainda está em análise e, antes do fim do ano, pode haver novidade. Ainda não começamos as conversas para a renovação. Se ficar tudo, renovará. Se não, tudo bem, vai seguir o seu caminho como tantos outros”, afirmou Carlos Mac Allister.

Qual a situação de contrato em Anfield?

Apesar da indefinição sobre o vínculo, o estafe do jogador reforçou que o foco imediato permanece voltado às atuações e metas dentro de campo pelo clube de Anfield. O desfecho das negociações deve ocorrer conforme a nova gestão esportiva defina as prioridades orçamentárias e de elenco.