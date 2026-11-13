O futuro de Virgil van Dijk no Liverpool segue indefinido no mercado europeu. Com contrato próximo do término ao final da temporada, o zagueiro holandês admitiu que pode buscar novos ares caso não chegue a um acordo de renovação, cenário que despertou o interesse imediato de Milan e Juventus. A informação é do jornal italiano Tutto Sport.

“Vamos ver o que a temporada nos reserva. Tenho tido uma experiência extraordinária com este clube [Liverpool] até agora. Se houver uma renovação, ótimo, caso contrário, irei para outro lugar”, declarou Van Dijk em entrevista à BBC Sport.

De acordo com a apuração, os dois clubes da Serie A italiana monitoram cada passo das tratativas. A partir de janeiro, o atleta poderá assinar um pré-contrato internacional sem custos de transferência. Além dos times italianos, equipes da Turquia também acompanham a situação.

A direção do Liverpool, por sua vez, tenta avançar nas conversas para evitar o fim da trajetória do defensor em Anfield. Segundo a reportagem, a cúpula dos Reds quer evitar uma saída semelhante ao do ídolo Mohamed Salah.