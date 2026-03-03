Nesta quarta-feira (4), o estádio Craven Cottage, em Londres, será palco de um confronto decisivo pela 29ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. O Fulham recebe o West Ham em um clássico local que coloca frente a frente ambições opostas na tabela. A bola rola a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Dérbi londrino de opostos

O duelo carrega o peso da rivalidade local e a urgência de pontos para ambos os lados. Para os donos da casa, a partida é uma oportunidade de consolidar uma campanha sólida e manter vivas as esperanças de classificação para competições europeias. Já para os visitantes, o jogo ganha ares de final: afundado na zona de rebaixamento, o time precisa desesperadamente pontuar para iniciar uma reação e evitar a queda para a segunda divisão.

Fulham busca afirmação na temporada

Vivendo uma temporada de afirmação, o Fulham entra em campo ocupando a 8ª colocação, com 40 pontos. A equipe tem se mostrado um adversário difícil, especialmente em seus domínios, acumulando 12 vitórias na competição até o momento. Vindo de uma sequência recente que indica recuperação de confiança, o time aposta na força do Craven Cottage para somar mais três pontos e se aproximar do pelotão de frente da Premier League.

West Ham pressionado no Z-3

A situação do West Ham é dramática. O clube chega para o dérbi na 18ª posição, abrindo a zona de rebaixamento com apenas 25 pontos. A campanha irregular, marcada por 15 derrotas em 28 jogos, acendeu o sinal de alerta máximo. O retrospecto recente mostra uma equipe que luta para encontrar consistência, mas que ainda tropeça em momentos cruciais. Para os Hammers, vencer o rival londrino não é apenas uma questão de honra, mas um passo vital para tentar respirar fora da zona da degola.

Onde assistir ao confronto

A expectativa é de um jogo tenso e disputado em Londres. Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo através da ESPN (TV fechada) e pelo serviço de streaming Disney+ (Plano Premium).