Em entrevista coletiva concedida antes da rodada da Champions League, o atacante Jérémy Doku analisou o reencontro com Kevin De Bruyne. O meio-campista belga, que marcou época no Manchester City, atualmente defende o Napoli e enfrentará sua antiga equipe no Etihad Stadium. A partida entre City e Napoli acontece nesta terça-feira, 24, às 17h (de Brasília).
“O Kevin [De Bruyne], obviamente, nem preciso dizer o quanto é um jogador especial, até hoje. Joguei com ele aqui no City, mas também sigo jogando com ele na seleção [da Bélgica]. Então é sempre muito bom jogar ao lado dele”, iniciou Doku.
“Ele vê as coisas antes dos outros e a qualidade que ele tem é inacreditável. Acho que todos estamos felizes em revê-lo amanhã. Da última vez que enfrentamos o Napoli, foi uma pena ele não ter jogado muito por causa do cartão vermelho, mas estou animado para enfrentá-lo e feliz por ainda poder jogar com ele na seleção”, finalizou.