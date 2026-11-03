Às vésperas do duelo contra o Manchester City pela Champions League, o técnico do RB Leipzig, Martín Demichelis, destacou a relação de proximidade e admiração mútua com o treinador adversário, Enzo Maresca. Em entrevista coletiva, o comandante argentino relembrou a trajetória do colega e apontou a convivência que mantêm fora de campo.

“Jogamos juntos na Espanha com o Enzo [Maresca] e mantivemos uma relação muito próxima. Nossos filhos cresceram juntos e as nossas famílias se dão muito bem. O Willy Caballero, assistente dele, também é um grande amigo nosso. Nos últimos anos como atletas, nós dois já queríamos ser treinadores. Por isso começamos a carreira de técnico quase juntos, por assim dizer, e sempre trocamos muitas ideias”, iniciou Demichelis.

“Foi assim que a nossa relação se fortaleceu. É uma honra enfrentá-lo amanhã em uma partida de Champions League. Ele é um cara muito inteligente, muito pragmático como treinador. Todo o resto, o que vivi como jogador no Manchester City, já não interessa. Ficou no passado há muitos anos. O futebol está em constante mudança. Hoje sou treinador do RB Leipzig e amanhã só quero uma grande atuação da equipe”, finalizou.