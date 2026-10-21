O Real Madrid confirmou seu favoritismo e goleou o RB Leipzig por 4 a 1 nesta quarta-feira, no Santiago Bernabéu, em Madri, pela terceira rodada da Liga dos Campeões. A equipe comandada por José Mourinho construiu o resultado com gols de Bernardo Silva, Arda Güler, Kylian Mbappé e Yan Diomande, enquanto Tidiam Gomis descontou para os alemães. Com o triunfo, o time espanhol manteve o aproveitamento de 100% na competição continental.

Pressão espanhola e vantagem antes do intervalo

O confronto começou com o RB Leipzig fechado na defesa e o Real Madrid controlando a posse de bola ofensiva. A equipe da casa tentava furar o bloqueio alemão, mas esbarrava na zaga ou em impedimentos, como em lances envolvendo Mbappé e Bernardo Silva. O Leipzig assustou aos 24 minutos do primeiro tempo, quando Rômulo pegou a sobra na área e bateu forte para uma defesa no reflexo de Courtois.

A resposta merengue foi rápida: aos 27, Vinicius Jr. chutou cruzado e exigiu boa intervenção de Maarten Vandevoordt. Quando o primeiro tempo parecia caminhar para o empate, Federico Valverde tocou rasteiro para Arda Güler, a bola bateu no goleiro e sobrou limpa para Bernardo Silva abrir o placar.

Na volta do intervalo, o Real Madrid não diminuiu o ritmo. Logo aos sete minutos, Bellingham cruzou, Mbappé cabeceou e a sobra ficou com Güler, que completou para o fundo do gol. O técnico José Mourinho promoveu alterações, e as substituições surtiram efeito na reta final. Aos 38 minutos, Diomande, que havia entrado no lugar de Vinicius, acionou Mbappé na entrada da área. O camisa 10 bateu colocado e fez o terceiro.

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O Leipzig ainda conseguiu diminuir com Tidiam Gomis, aproveitando passe de Christoph Baumgartner. No entanto, a reação parou por aí. Aos 42 minutos, Brahim Díaz inverteu a jogada e Diomande pegou de primeira para acertar o ângulo, marcando um golaço e fechando a conta em 4 a 1.

O resultado reflete a superioridade do Real Madrid nas estatísticas, com 64% de posse de bola e 17 finalizações totais contra 11 do adversário.

Cenário na tabela e próximos compromissos

Na tabela de classificação, o time espanhol chegou a nove pontos e segue com 100% de aproveitamento, somando três vitórias em três jogos no torneio. Já o RB Leipzig permanece com três pontos, com duas derrotas e uma vitória na competição.

O Real Madrid volta a campo no domingo, 25, para o clássico contra o Barcelona, pelo Campeonato Espanhol. O RB Leipzig joga no sábado, 24, diante do Elversberg, pelo Campeonato Alemão.