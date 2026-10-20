O zagueiro francês Ibrahima Konaté abordou nesta terça-feira, 20, em entrevista coletiva pré-jogo, o episódio envolvendo o manifesto em apoio a Ceuta, enclave espanhol no norte da África marcado por crise migratória.

O caso ganhou repercussão após atletas do Real Madrid não exibirem integralmente a camiseta do manifesto antes de um confronto pelo Campeonato Espanhol contra o Elche, no fim de setembro. Os jogadores das duas equipes entraram em campo com camisas que exibiam o lema “Todos somos caballas”.

Vinícius Júnior, Mbappé e Konaté tiveram, contudo, um comportamento diferente dos restantes.

“Sinceramente, eu não tinha entendido bem o que estava escrito na camisa. Depois, soube o que aconteceu em Ceuta, e posso entender os dois pontos de vista”, afirmou Konaté.

O defensor também abordou suas raízes e a complexidade do tema migratório na Europa. “Eu venho da França, mas meus pais são da África, e acho que há muitas pessoas que vivem a mesma”, completou o zagueiro.

Contratado junto ao Liverpool no ano anterior, Konaté reforçou que mantém foco absoluto no desempenho esportivo e nos objetivos de sua equipe ao longo da temporada regular.