Barcelona e PSG se enfrentam nesta terça-feira, 20, pela terceira rodada da Champions League, no Parque dos Príncipes.

Gabriel Jesus, que vive boa fase no clube catalão, busca repetir o desempenho do confronto da temporada 2021/22, quando marcou um gol e deu uma assistência, na época em que ainda atuava pelo Manchester City. Naquela ocasião, a boa atuação do atacante brasileiro resultou na virada contra o clube francês e assegurou o primeiro lugar no grupo A para o time inglês.

Esta foi a última vez em que o brasileiro esteve diante do PSG. O bom desempenho não só garantiu a vitória do Manchester City em um difícil confronto, como também definiu a situação do grupo e assegurou a vaga para a próxima fase.

Em partida disputada dentro de casa, com o City sendo derrotado pelo clube francês por 1 a 0, o atacante brasileiro deu uma assistência para Raheem Sterling apenas dez minutos após sair do banco de reservas, aos 63. Já aos 76 minutos, após receber passe de Bernardo Silva, Jesus fez o gol da vitória e, consequentemente, da classificação em primeiro lugar.

Agora em um novo desafio, Gabriel Jesus vive uma das melhores fases recentes de sua carreira. O brasileiro soma cinco participações em gols em sete jogos disputados, com aproximadamente 234 minutos somados.

Com a possibilidade de entrar em campo diante do PSG, Jesus tem a oportunidade de transformar o bom momento em mais um capítulo importante de sua trajetória na Champions League. Caso balance as redes, o brasileiro chegará a 28 gols e ultrapassará Rivaldo, assumindo isoladamente a quarta posição entre os brasileiros com mais gols na história da competição.

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O confronto também representa a chance de reviver uma atuação marcante contra o clube francês e reforçar sua importância neste novo momento pelo Barcelona. Em uma temporada de retomada, o atacante busca manter a eficiência nas oportunidades que recebe e ampliar seus números em um dos principais palcos do futebol europeu.