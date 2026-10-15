Vinícius Júnior reconheceu publicamente que não atravessa o seu melhor momento com a camisa do Real Madrid.

O atacante brasileiro teve uma atuação discreta na vitória merengue por 4 a 3 sobre a Roma, na última quarta-feira, 14, pela Liga dos Campeões, e acabou substituído quando a equipe espanhola ainda perdia a partida por 3 a 1.

A saída do camisa 7 abriu espaço para a entrada de Endrick, que mudou a dinâmica do confronto e comandou a virada madridista. Em entrevista ao jornal espanhol Marca, Vini Jr. admitiu a frustração com o próprio desempenho, mas fez questão de exaltar o impacto dos companheiros que saíram do banco, incluindo o também jovem Carlos Espí.

“Fiquei chateado depois da substituição porque sempre quero dar o meu melhor e ajudar a equipe. As substituições mudaram o time. Endrick mudou a dinâmica e foi o melhor jogador”, destacou o brasileiro. Apesar da autocrítica, ele demonstrou confiança em sua recuperação: “Estou chateado comigo mesmo por não ter estado no meu melhor. No fim, o Vini sempre volta e não tenho dúvidas de que voltarei”.

Os números refletem a queda de rendimento do atacante. Na atual temporada de 2026/27, o camisa 7 soma apenas um gol e três assistências em 10 partidas disputadas. A má fase gerou reações nas arquibancadas, com o jogador sendo alvo de vaias por parte da torcida.

“As vaias certamente não me ajudam, mas as pessoas pagam pelos ingressos. Jogamos melhor quando temos o apoio da torcida. Acho que é mais fácil me vaiar porque estou aqui há mais tempo e sou um dos capitães”, avaliou. O atacante também relembrou o início de sua trajetória na Espanha para reforçar sua resiliência: “Quando cheguei jovem, muitos riram de mim, e no fim, tenho mais de 100 gols pelo Real Madrid”.

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O atacante, agora, precisará cumprir suspensão e está fora dos próximos quatro compromissos do Real Madrid por LaLiga. O brasileiro será desfalque nos confrontos diante de Sevilla (em casa), Barcelona (fora), Racing Santander (fora) e Valencia (em casa).