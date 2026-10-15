A segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões registrou um recorde histórico na competição europeia. As equipes balançaram as redes 78 vezes ao longo da jornada, superando o antigo recorde de 71 gols obtido na terceira rodada da edição anterior.

O dia mais produtivo da rodada foi a quarta-feira, responsável por 46 gols distribuídos em apenas nove partidas.

O duelo com mais bolas na rede foi a vitória do Liverpool por 6 a 3 contra o LASK, da Áustria. O Porto foi superado fora de casa pelo Betis por 3 a 2, em Sevilha.

Na Inglaterra, o Aston Villa aplicou uma goleada de 6 a 0 sobre o Fenerbahçe. Já na Espanha, o Real Madrid, treinado por José Mourinho, venceu a Roma em confronto equilibrado por 4 a 3.

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Resultados da 2ª rodada da Champions

  • Lens 0 x 2 Sporting
  • Sabah 2 x 0 Slavia Praha
  • Arsenal 3 x 0 Lille
  • Atlético Madrid 2 x 0 Man Utd
  • Galatasaray 1 x 4 Barcelona
  • Inter 3 x 4 Club Brugge
  • Leipzig 1 x 0 PSV
  • Viking 3 x 3 Bayern
  • Villarreal 3 x 1 Napoli
  • Feyenoord 3 x 2 Como
  • LASK 3 x 6 Liverpool
  • Roma 3 x 4 Real Madrid
  • Aston Villa 6 x 0 Fenerbahçe
  • Bodø/Glimt 1 x 0 Dortmund
  • Manchester City 2 x 4 PSG
  • Real Betis 3 x 2 Porto
  • Shakhtar 3 x 1 AEK
  • Slovan 0 x 3 Stuttgart