A segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões registrou um recorde histórico na competição europeia. As equipes balançaram as redes 78 vezes ao longo da jornada, superando o antigo recorde de 71 gols obtido na terceira rodada da edição anterior.
O dia mais produtivo da rodada foi a quarta-feira, responsável por 46 gols distribuídos em apenas nove partidas.
O duelo com mais bolas na rede foi a vitória do Liverpool por 6 a 3 contra o LASK, da Áustria. O Porto foi superado fora de casa pelo Betis por 3 a 2, em Sevilha.
Na Inglaterra, o Aston Villa aplicou uma goleada de 6 a 0 sobre o Fenerbahçe. Já na Espanha, o Real Madrid, treinado por José Mourinho, venceu a Roma em confronto equilibrado por 4 a 3.
Resultados da 2ª rodada da Champions
- Lens 0 x 2 Sporting
- Sabah 2 x 0 Slavia Praha
- Arsenal 3 x 0 Lille
- Atlético Madrid 2 x 0 Man Utd
- Galatasaray 1 x 4 Barcelona
- Inter 3 x 4 Club Brugge
- Leipzig 1 x 0 PSV
- Viking 3 x 3 Bayern
- Villarreal 3 x 1 Napoli
- Feyenoord 3 x 2 Como
- LASK 3 x 6 Liverpool
- Roma 3 x 4 Real Madrid
- Aston Villa 6 x 0 Fenerbahçe
- Bodø/Glimt 1 x 0 Dortmund
- Manchester City 2 x 4 PSG
- Real Betis 3 x 2 Porto
- Shakhtar 3 x 1 AEK
- Slovan 0 x 3 Stuttgart