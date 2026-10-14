O Real Madrid protagonizou uma virada sensacional nesta quarta-feira 14, no Estádio Olímpico de Roma. Em duelo válido pela segunda rodada da fase da liga da Champions League, a equipe comandada por José Mourinho perdia por 3 a 1 até os 38 minutos do segundo tempo, mas castigou o recuo da Roma e buscou a vitória por 4 a 3.

O resultado mantém os espanhóis com 100% de aproveitamento, chegando a seis pontos em dois jogos, enquanto os italianos estacionam em um ponto na tabela de classificação.

Troca de golpes na primeira etapa

Empurrada por sua torcida, que não via um jogo de Champions em casa há sete anos, a Roma iniciou a partida pressionando. A postura ofensiva deu resultado aos 20 minutos, quando Marten De Roon arriscou uma paulada de perna direita de fora da área, a bola sofreu um leve desvio e enganou o goleiro Courtois.

No entanto, a alegria durou pouco. Aos 25, em um lance isolado, o Real Madrid achou o empate em uma jogada semelhante: Kylian Mbappé bateu de fora da área, a bola também desviou no meio do caminho e parou no fundo da rede.

Vantagem italiana e o recuo fatal

Na volta do intervalo, a Roma retomou o controle e construiu o que parecia ser uma vitória confortável. Aos 6 minutos, Rodrigo Mora, que havia entrado no lugar de Paulo Dybala, descolou um ótimo passe para Donyell Malen bater de canhota e recolocar os donos da casa na frente. Pouco depois, aos 12, Soulé serviu Malen, que entrou livre na área e ampliou para 3 a 1, em lance validado pelo VAR. Com a vantagem de dois gols, a equipe de Gian Piero Gasperini passou a administrar a posse de bola (terminou o jogo com 54%) e, gradativamente, recuou suas linhas para apostar apenas nos contra-ataques.

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A postura defensiva da Roma custou caro diante das alterações promovidas por José Mourinho. O treinador mandou a campo nomes como Endrick, Arda Güler e Carlos Espí, lançando o Real Madrid para o tudo ou nada. A pressão surtiu efeito na reta final. Aos 38 minutos, após cruzamento da esquerda e desvio do goleiro Gollini, Carlos Espí empurrou para a rede e diminuiu. Apenas dois minutos depois, Arda Güler cobrou escanteio pela esquerda e Endrick cabeceou para empatar o confronto.

Totalmente assustada em campo, a Roma não conseguiu conter o ímpeto espanhol. Aos 45 minutos da etapa final, a bola parada voltou a ser decisiva: em novo escanteio cobrado por Güler, desta vez pela direita, Antonio Rüdiger apareceu por trás da defesa e chapou na pequena área para decretar a virada por 4 a 3, coroando o volume ofensivo dos visitantes, que terminaram a partida com 16 finalizações e nove escanteios a seu favor.

Próximos compromissos

As duas equipes voltam suas atenções para os campeonatos nacionais no fim de semana. No sábado, 17, a Roma recebe o Genoa pelo Campeonato Italiano. Já o Real Madrid entra em campo no domingo 18, contra o Sevilla, pelo Campeonato Espanhol.