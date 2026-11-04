O técnico do Real Madrid, José Mourinho, elogiou a postura e a dedicação de Federico Valverde antes do confronto contra o AEK Atenas, pela Champions League, marcado para esta quarta-feira, 4. Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira, 3, o treinador abordou a liderança do atleta uruguaio e as exigências da braçadeira de capitão.

“Eu o vejo como um jogador crucial para a equipe. Ser o capitão do Real Madrid faz com que ele veja as coisas de forma diferente. Quando você é o capitão, precisa ser diferente. É uma responsabilidade, e acho que isso fará com que ele jogue onde for necessário para a equipe e seus companheiros. O elenco foi montado para jogar com o Valverde no meio-campo”, iniciou Mourinho.

“Isso significa que não temos muitos meio-campistas, e como não temos muitos, tenho certeza de que o Valverde jogará no meio-campo novamente. Se você me perguntar se estou feliz por ele estar jogando na lateral, sim. Se você me perguntar se a equipe está jogando melhor por aquele lado, sim. Mas no meio-campo, temos Tchouaméni, Camavinga, Bernardo, Thiago, e só. É por isso que digo que ele jogará na lateral, porque todos nós gostamos dele assim, mas ele também terá que jogar no meio-campo”, finalizou.

Qual é o histórico do clube merengue na Grécia?

Além de exaltar a liderança do elenco, o treinador chamou atenção para a complexidade do duelo em solo grego e relembrou o retrospecto do time madrilenho no país.

“A Grécia é sempre difícil. O Real Madrid, rei da Europa, venceu apenas uma vez na Grécia em oito visitas. Joguei aqui duas vezes, há muitos anos, e sei como é difícil jogar neste tipo de atmosfera. Eles também têm um calendário muito difícil na Liga dos Campeões, e tenho certeza de que pensam que jogar em casa é a melhor chance de somar pontos”, comentou.

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“E aí, todo adversário que vê a camisa branca à sua frente fica incrivelmente motivado. É uma partida em que precisamos estar no nosso melhor, e se não estivermos no nosso melhor, não vamos vencer”, adicionou.