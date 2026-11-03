O desdobramento da crise diplomática envolvendo o atacante Kylian Mbappé e a China chegou a Champions League. De acordo com informações da agência de notícias AFP, a plataforma chinesa de streaming iQIYI Sports não incluiu em sua programação oficial o confronto desta quarta-feira entre AEK Atenas e Real Madrid, válido pela fase de grupos da competição.

O duelo do Real Madrid é o único jogo da rodada ausente da grade da detentora dos direitos de transmissão da competição na China. A decisão dá continuidade ao bloqueio iniciado no último fim de semana, quando a televisão estatal CCTV suspendeu a cobertura da rodada do Campeonato Espanhol e o serviço Migu transmitiu todas as partidas da competição com exceção do jogo disputado pelo time merengue.

O incidente foi desencadeado após a circulação de um vídeo viral em que Mbappé reagiu a um meme na internet e se referiu ao antigo líder revolucionário Mao Zedong como ditador chinês. Apesar de o jogador francês ter publicado um pedido oficial de retratação e de o clube espanhol emitir notas de esclarecimento, empresas locais romperam vínculos comerciais e retiraram materiais promocionais ligados à imagem do atleta.

Tentativas de mediação institucional

Diante do impacto comercial na Ásia, o presidente da LaLiga, Javier Tebas, declarou estar em contato frequente com diplomatas e autoridades em Madri e Pequim para conter os efeitos econômicos e restabelecer o sinal dos eventos esportivos. A cúpula diretiva do futebol espanhol informou que viajará à capital chinesa para tentar acelerar a normalização das relações com as emissoras e os parceiros locais.