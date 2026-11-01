A televisão estatal chinesa suspendeu as transmissões do Campeonato Espanhol após a repercussão negativa gerada por declarações do atacante Kylian Mbappé, do Real Madrid. O bloqueio entrou em vigor após a divulgação de trechos de uma participação recente do jogador em um programa de entrevistas, que gerou revolta da população do país.

O que motivou a reação das autoridades chinesas?

Durante a entrevista ao podcast

“The Bridge”, do canal ESN, no Youtube, o atacante francês foi questionado a respeito de conteúdos bem-humorados que circulam nas redes sociais com a sua imagem. O francês opinou sobre o que mais lhe chamava a atenção entre os milhares de posts.

“O [meme] que me fez rir mais é aquele em que colocaram meu rosto em um ditador chinês.”, afirmou Mbappé.

A menção satírica foi interpretada como uma ofensa à figura histórica de

Mao Tsé-Tung, líder da China entre 1949 e 1976. A fala provocou descontentamento imediato entre o público e entidades governamentais do país asiático.

Quais punições foram aplicadas pela emissora estatal?

A resposta institucional na China ocorreu de maneira rápida, afetando a visibilidade da competição espanhola e acordos comerciais no território.

“Após as declarações muito graves do jogador, o China Media Group reagiu, a partir de 26 de outubro, suspendendo a transmissão dos jogos da LaLiga, além de todos os jogos e comerciais publicitários que envolvam o jogador”, informou um porta-voz do China Media Group (CMG), em comunicado oficial da emissora estatal divulgado pela imprensa.

Além da exclusão do sinal de televisão pela CCTV, empresas locais decidiram interromper ações de publicidade com o atacante. Representantes do clube espanhol, da própria liga e do atleta tentam restabelecer o diálogo institucional para mitigar os impactos comerciais no mercado asiático.