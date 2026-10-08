O ex-jogador e dirigente do Real Madrid, Predrag Mijatovic, alertou Kylian Mbappé para a necessidade de maior prudência na sua rotina extracampo. Durante o programa esportivo espanhol El Larguero, da rádio Cadena SER, o ex-atacante sublinhou que a exigência em torno do clube impõe cautela redobrada com aparições públicas.

“Este caso do Mbappé poderia ter sido gerido de forma muito diferente e positiva. Entendemos que um jogador jovem quer aproveitar todos os momentos de pausa, mas é necessário ter cuidados extremos nesses momentos. Ele precisa ser mais cuidadoso”, comentou Mijatovic durante o programa El Larguero.

A chamada de atenção de Mijatovic ocorreu após a repercussão de imagens em que o atacante francês estava andando de bicicleta durante um período de folga. Para o ex-dirigente merengue, embora o exercício seja comum na preparação de atletas de alta competição, o momento do clube deixa os torcedores mais sensíveis a qualquer exposição fora das quatro linhas.

“Neste momento os jogadores do Real Madrid precisam ser muito cuidadosos nas aparições públicas que fazem, porque as pessoas são muito sensíveis. Está há dois anos sem vencer um título e esse ano arrancou com muitas dúvidas no ar. Precisa ter extrema noção de tudo o que transmite quando está fora do campo de treinos”, alertou o ex-dirigente.