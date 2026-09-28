Giorgian de Arrascaeta teve de ser substituído aos 32 minutos do segundo tempo no amistoso do Uruguai contra a Coreia do Sul, na manhã desta segunda-feira, 28. O meia machucou a região do pulso após escorregar e tentar se apoiar com a mão no chão.
O meia marcou o segundo gol da Celeste no confronto, e deu assistência para o primeiro. Segundo o Flamengo, o jogador “sofreu um trauma no antebraço esquerdo e foi levado para uma clínica local, onde realizará exames mais detalhados”.
Arrascaeta não é o único jogador que se machucou vestindo a camisa de sua seleção durante a Super Data Fifa. Kylian Mbappé, principal jogador da seleção francesa, sofreu uma hiperextensão da cápsula posterior do joelho esquerdo no lance em que marcou contra a Turquia. O atleta foi cortado e ja voltou para se recuperar da lesão no Real Madrid.
No aquecimento da partida contra a Holanda, Jamal Musiala sofreu uma lesão muscular na coxa direita e foi cortado por Jurgen Klopp. O meia retornou para tratar o problema físico no Bayern de Munique. Kai Havertz foi outra baixa no elenco alemão durante a partida contra a Laranja Mecânica. O atacante sofreu uma distensão muscular na coxa esquerda e deve desfalcar o Arsenal nos próximos jogos.
Pelo lado holandês, Bryan Brobbey deixou o gramado contra a Alemanha com uma lesão no tendão da coxa e foi cortado. Na partida seguinte, contra a Sérvia, Cody Gakpo machucou o tornolezo após uma entrada dura de Sasa Lukic.
Além de Gakpo, o Liverpool também terá o desfalque do atacante Alexander Isak, da Suécia. O jogador sofreu um problema leve na coxa, além de um pisão no dedo do pé, contra a Romênia, que o fizeram ser cortado da seleção.