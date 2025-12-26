A ideia de criar o Meu Time dos Sonhos está sempre presente no imaginário do torcedor. O craque Zico, desta vez, foi perguntado nesta sexta-feira, 26, se ele e Arrascaeta poderiam jogar juntos em um hipotético Flamengo de todos os tempos. A resposta do Galinho relembrou um debate levantado por PLACAR depois de um 2025 de tantas conquistas da equipe da Gávea.

Zico participou do programa Redação, do canal fechado Sportv. Na resposta, lembrou que Arrascaeta começou jogando pela ponta-esquerda enquanto ele próprio, pela direita. No fim das contas, grandes craques se entendem dentro do campo.

O eterno camisa 10 rubro-negro, claro, precisou lembrar do Flamengo de 1981 para explicar a função de um time com Arrascaeta. Zico não escalou um time, tampouco disse quem eventualmente sairia da equipe.

“Jogávamos assim [em 1981]. Tita, Lico e Adílio eram da mesma posição que eu. Então, jogávamos os quatro e nos virávamos ali. O importante é todo mundo estar bem, com vontade e treinado para fazer isso. Não teria nenhum problema um vir para o meio. Quanto mais talento, melhor. Você sabe onde a bola vem, já pode ir no escuro que a bola vai chegar”, disse Zico.