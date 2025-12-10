No Brasil, quem tem mais, tem quatro. O tetracampeonato da Libertadores conquistado pelo Flamengo, feito inédito entre os clubes do país, é o tema da PLACAR de dezembro, uma edição de colecionador dedicada ao torcedor rubro-negro.

A PLACAR 1350 já está disponível em formato digital em nosso app (clique aqui para virar membro). A versão impressa estará à venda em nossa loja oficial ainda nesta quarta-feira, 10, e a revista chega às bancas de todo o país a partir do dia 14.

A edição de colecionador começa com textos, fotos, fichas e estatísticas da campanha coroada com o gol de Danilo, em Lima, contra o Palmeiras.

Em seguida, o colunista Rodolfo Rodrigues apresenta os recordes da Libertadores desde 1960 e as marcas batidas em 2025.

A intensa rivalidade com o Palmeiras, seja no campo, nos bastidores ou nas finanças, é tema de reportagens especiais, com dados que sustentam a “espanholização” do futebol brasileiro.

Os títulos de 1981, 2019 e 2022, que com brilho de Zico e Gabigol abriram caminho para o recorde rubro-negro, também têm espaço especial.