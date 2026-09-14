Após o gol de Bruno Henrique contra o Corinthians no último domingo, 14, que manteve o Flamengo na liderança do Brasileirão, os torcedores Rubro-Negro começaram a discutir o tamanho do jogador na história do clube. Para muitos torcedores, o camisa 27 está entre os cinco maiores ídolos da equipe carioca.

Ao lado de Zico, Leandro e Júnior, os nomes de Gabriel Barbosa e Arrascaeta também são citados no debates do top-5 ídolos da história do Flamengo. O três jogadores do “Trio de ouro” do clube tem ótimos números, com momentos marcantes e decisivos vestindo a camisa Rubro-Negra.

Entre eles, Arrascaeta é o atleta com mais assistências e participações para gol no geral. No entanto, Gabigol é o artilheiro e o jogador com a melhor média de participações para gol do trio.

Números do trio com a camisa do Flamengo

Arrascaeta

  • 387 partidas
  • 106 gols
  • 119 assistências
  • 225 participações para gol
  • Média de 0,58 participações por jogo

Gabigol

  • 306 partidas
  • 161 gols
  • 43 assistências
  • 204 participações para gol
  • Média de 0,66 participações por jogo

Bruno Henrique

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  • 377 partidas
  • 119 gols
  • 66 assistências
  • 185 participações para gol
  • Média de 0,49 participações por jogo