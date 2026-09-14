Após o gol de Bruno Henrique contra o Corinthians no último domingo, 14, que manteve o Flamengo na liderança do Brasileirão, os torcedores Rubro-Negro começaram a discutir o tamanho do jogador na história do clube. Para muitos torcedores, o camisa 27 está entre os cinco maiores ídolos da equipe carioca.

Ao lado de Zico, Leandro e Júnior, os nomes de Gabriel Barbosa e Arrascaeta também são citados no debates do top-5 ídolos da história do Flamengo. O três jogadores do “Trio de ouro” do clube tem ótimos números, com momentos marcantes e decisivos vestindo a camisa Rubro-Negra.

Entre eles, Arrascaeta é o atleta com mais assistências e participações para gol no geral. No entanto, Gabigol é o artilheiro e o jogador com a melhor média de participações para gol do trio.

Números do trio com a camisa do Flamengo

Arrascaeta

387 partidas

106 gols

119 assistências

225 participações para gol

Média de 0,58 participações por jogo

Gabigol

306 partidas

161 gols

43 assistências

204 participações para gol

Média de 0,66 participações por jogo

Bruno Henrique

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