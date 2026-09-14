O Flamengo derrotou o Corinthians por 2 a 1 no Maracanã, no último domingo, 13, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O resultado confirmou a retomada da liderança pelo clube carioca, impulsionado pelo gol decisivo marcado por Bruno Henrique aos 43 minutos da etapa complementar.
O que disse o treinador sobre o camisa 27?
Em entrevista coletiva realizada no Maracanã, o técnico Leonardo Jardim fez questão de enaltecer o comprometimento de Bruno Henrique. O comandante português destacou o papel de liderança do atleta, sua dedicação diária e o espírito coletivo demonstrado mesmo quando inicia os confrontos entre os reservas.
“O objetivo principal dele não é a individualidade. É o Flamengo. É um flamenguista não a 100%, mas a 200%. Fico satisfeito pela importância que ele tem tido este ano”, disse Jardim.
Qual foi o impacto do atacante na partida?
Acionado no decorrer do segundo tempo, o atacante precisou de poucos minutos para construir o lance que garantiu o placar favorável. O gol aos 43′ assegurou os três pontos diante da torcida e consolidou a postura ofensiva implementada pela comissão técnica.
Com o triunfo conquistado em casa, o elenco rubro-negro manteve a regularidade na competição nacional e garantiu a permanência no topo da tabela de classificação antes da próxima rodada.