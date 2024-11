Carrasco: Arrascaeta marca e volta a brilhar contra o Atlético

A vitória do Flamengo por 3 a 1 diante do Atlético Mineiro, neste domingo, 3, pela ida das finais da Copa do Brasil passa por Giorgian De Arrascaeta. Foi dos pés do meia que o Rubro-Negro abriu o placar, no Maracanã, em mais um brilho do uruguaio diante do Galo.

Já são 10 gols de Arrasca em jogos contra o Atlético-MG. A história, porém, não começou com ele vestindo a camisa flamenguista, mas sim desde os seus anos de Cruzeiro, arquirrival atleticano.

A primeira bola na rede aconteceu em 2015, no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro. Na partida seguinte, ele voltou a marcar, mas não impediu a eliminação da Raposa.

Em 2017, ele voltou a marcar contra o Atlético, em jogos do estadual e da Primeira Liga. Em 2018, mais uma vez Arrascaeta brilhou, mas agora com gols na ida e na volta da final do Mineiro, garantindo o título para o lado azul de Belo Horizonte.

Quando chegou ao Flamengo, o bom retrospecto demorou a apareceu, mas foi evidenciado em momento decisivo. O meia marcou os dois da vitória rubro-negra sobre o Galo, na volta das oitavas de final da Copa do Brasil de 2022, garantindo a virada no agregado.

Arrascaeta voltou a balançar as redes no clássico em 2023, comandando vitória pelo Campeonato Brasileiro. Agora, mais de um ano depois, apareceu para colocar a sua equipe em vantagem, ainda no início dos 180 minutos que definirão o campeão da Copa do Brasil de 2024.