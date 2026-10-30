A revista France Football divulgou nesta sexta-feira, 30, a apuração detalhada dos votos da Bola de Ouro de 2026. Os números oficiais mostram que o atacante inglês Harry Kane conquistou o tradicional troféu com uma margem de apenas 28 pontos à frente do francês Kylian Mbappé.
De acordo com o relatório da publicação francesa, Kane totalizou 1.055 pontos e foi colocado na primeira colocação por 40 dos 100 jornalistas internacionais que integraram o corpo de jurados.
Em segundo lugar, Mbappé, astro do Real Madrid e capitão da seleção francesa, somou 1.027 pontos. A terceira posição da disputa foi ocupada pelo atacante Lamine Yamal, do Barcelona, que completou o pódio com 881 pontos.
Rodri, eleito o craque da Copa do Mundo, foi o quarto colocado com 726 pontos, seguido por Lionel Messi (612), Khvicha Kvaratskhelia (541), Ousmane Dembélé (418), Erling Haaland (378), Michael Olise (296) e Fabián Ruíz (201).