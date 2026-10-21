O zagueiro Éder Militão voltou a defender o Real Madrid em uma partida oficial após passar 180 dias afastado dos gramados por conta de uma lesão grave. O defensor brasileiro entrou no decorrer do segundo tempo do triunfo por 4 a 1 sobre o Sevilla, disputado no estádio Santiago Bernabéu, marcando o fim do seu longo período de reabilitação.

Nas redes sociais, Militão celebrou o retorno, destacando o apoio recebido pela torcida madrilenha e agradecendo ao departamento médico, à sua família e ao fisioterapeuta Jaime Salón.

“Muito obrigado a todos por esta noite tão especial. Voltar depois de tanto tempo e receber esse carinho da nossa torcida foi inesquecível. Graças a Deus, à minha família, à minha esposa e a toda a equipe por esta grande vitória. E, acima de tudo, obrigado a vocês, madridistas, por estarem sempre presentes. Vocês são incríveis!”, declarou Militão.

O camisa 3 merengue sofreu uma ruptura no tendão proximal do bíceps femoral da perna esquerda no confronto diante do Alavés, realizado em abril. O histórico do atleta na equipe espanhola já acumulava a superação de duas cirurgias anteriores para correção do ligamento cruzado anterior (LCA).

A reintegração do brasileiro vinha sendo gerida com cautela pela comissão técnica. De acordo com o técnico José Mourinho, o zagueiro já apresentava condições físicas de treinar com o grupo há cerca de três semanas, mas a opção foi por aguardar o momento adequado para evitar precipitações e devolver ao jogador a confiança necessária no ritmo de jogo.

“Ele é muito bom. Está treinando com o grupo apenas três semanas depois de ter passado tanto tempo afastado. Ainda falta muito, mas, nos treinamentos, é possível perceber o potencial que ele tem. É um jogador muito importante para o grupo. Precisamos esperar um pouco e dar a ele essas pequenas oportunidades para que recupere a confiança”, disse Mourinho após vitória do Real.

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A volta do zagueiro amplia as opções defensivas de Mourinho para o restante do calendário europeu. No setor de zaga, o brasileiro disputará espaço no time titular com Huijsen, Antonio Rüdiger e Ibrahima Konaté. O Real Madrid volta a campo na tarde desta quarta-feira, 21, às 16h (de Brasília), quando recebe o RB Leipzig no Santiago Bernabéu pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.