A Roma não tomou conhecimento do Slovan Bratislava na tarde desta terça-feira, 20. Em partida válida pela terceira rodada da Champions League, a equipe comandada por Gasperini se impôs no Stadio Olimpico, venceu por 4 a 0 e garantiu sua primeira vitória na competição.

Controle absoluto e vantagem no primeiro tempo

Atuando no esquema 3-4-2-1, a Roma ditou o ritmo desde o apito inicial, terminando o jogo com 73% de posse de bola e trocando 635 passes contra apenas 238 do adversário. A superioridade se transformou em gol aos 21 minutos do primeiro tempo, quando Mario Hermoso abriu o placar após assistência de Daniele Ghilardi.

Sem sofrer sustos na defesa — o goleiro Gollini não precisou fazer nenhuma defesa na partida —, o time italiano ampliou a vantagem aos 39 minutos com Nahuel Molina, levando o 2 a 0 para o intervalo.

Goleada consolidada na etapa final

O cenário não mudou no segundo tempo. O Slovan Bratislava, treinado por Yaya Touré, limitou-se a se defender e terminou o duelo com apenas uma finalização no total, que sequer foi na direção do gol. A

os 52 minutos, Niccolò Pisilli marcou o terceiro da Roma, aproveitando passe de Donyell Malen. Pouco depois, aos 58 minutos, o próprio Malen converteu uma cobrança de pênalti para fechar a conta em 4 a 0.

O goleiro visitante, Takáč, ainda registrou cinco defesas ao longo do jogo, evitando um placar ainda mais elástico diante das 23 finalizações (nove no alvo) da equipe mandante.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, a Roma, que entrou na rodada na 26ª colocação com apenas um ponto, chega a quatro pontos em três jogos disputados na fase de pontos corridos da Champions League.

Contando este embate, o balanço da equipe no torneio agora é de uma vitória, um empate e uma derrota. Já o Slovan Bratislava amarga sua terceira derrota em cinco jogos na competição.

O próximo compromisso da Roma será no sábado, 24, fora de casa, contra o Napoli, pelo Campeonato Italiano. O Slovan Bratislava volta a campo pela Champions League na terça-feira, 3 de novembro, quando visita o Lask.