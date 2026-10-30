O meio-campista Federico Valverde gerou apreensão nos bastidores do Real Madrid. Ao deixar o centro de treinamentos de Valdebebas em seu veículo, o atleta uruguaio fez um breve desabafo sobre sua condição física atual.

Imagens registradas pelo programa espanhol El Chiringuito mostram o momento em que o jogador atendeu rapidamente aos presentes no portão do complexo. Ao ser questionado sobre seu momento, o jogador resumiu a situação de forma direta: “Ainda não estou 100%”.

A resposta curta e espontânea evidenciou o desgaste acumulado pelo atleta, considerado um dos pilares de intensidade do elenco merengue. Na vitória por 2 a 1 sobre o Barcelona no último domingo, 25, o uruguaio deixou o campo com dores no início da segunda etapa. O meio-campista, contudo, não indicou se convive com alguma lesão específica.

Sequência no calendário espanhol

A condição física de Valverde exige atenção redobrada da comissão técnica da equipe merengue. No próximo domingo, 1º, o atleta é dúvida para o duelo do Real Madrid contra o Racing Club Santander, pela 11ª rodada de LaLiga. Segundo o jornal espanhol Marca, o uruguaio fará um exame neste sábado, 31, para saber se estará disponível para o confronto.