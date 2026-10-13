O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, saiu em defesa de Bradley Barcola durante entrevista coletiva concedida nesta terça-feira, rebatendo os questionamentos sobre o início do atacante francês em Anfield. Recrutado junto ao Paris Saint-Germain na última janela, o jovem ponta ainda não registrou gols ou assistências em seis partidas oficiais pelo clube inglês, cenário que levantou cobranças após a derrota por 3 a 0 contra o Manchester City no último fim de semana.

Crítica à obsessão por números

Questionado sobre o rendimento de seus reforços de peso, Iraola contestou as análises que se apoiam unicamente em dados superficiais. O comandante enfatizou que o papel tático e a criação de jogadas vão além do registro formal no placar. O treinador lembrou que, caso companheiros tivessem aproveitado chances claras criadas pelo ponta recentemente, a percepção externa sobre seu rendimento seria completamente distinta.

“Às vezes focamos apenas nos números”, pontuou Iraola diante dos repórteres. “Com o Bradley, no outro dia ele criou boas situações e nós não as concluímos. Ele e o Flo [Wirtz] são jogadores em quem eu confio cem por cento. Sabemos o nível deles e sabemos que vão nos entregar grandes atuações.”

Desfalques aumentam responsabilidade na Áustria

A cobrança por protagonismo do setor ofensivo cresceu em meio a uma onda de baixas médicas em Anfield. O Liverpool viaja à Áustria para encarar o LASK Linz, pela fase de grupos da Champions League, sem seus três principais artilheiros da temporada: Alexander Isak, Cody Gakpo e Dominik Szoboszlai. Todos estão entregues ao departamento médico após compromissos pelas seleções nacionais. Com o ataque desfalcado, Iraola aposta na resposta rápida de Barcola para comandar a volta por cima dos Reds no torneio continental.