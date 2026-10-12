O Manchester City venceu o Liverpool por 3 a 0 no último domingo, 11, em pleno Anfield, mas o placar elástico não mascara a maior crise institucional da história do clube. Longe dos gramados, a equipe lida com desdobramentos que três pontos na tabela não resolvem.

Discursos protocolares x gravidade dos fatos

Após a partida, elenco e comissão técnica tentaram blindar o ambiente com as respostas de sempre. Questionado sobre a situação, Erling Haaland resumiu o esforço do grupo para focar apenas no jogo: “É importante permanecer mentalmente forte, nos mantermos unidos e fazermos algo naquilo sobre o que temos controle — e o que temos controle é jogar um bom futebol e lutar juntos”.

Na mesma linha, o técnico Enzo Maresca tratou a pressão externa como algo normal e disse que sua mensagem aos jogadores foi clara: “O ruído sempre estará lá, então a questão é como lidamos com ele. O nosso ruído é vencer partidas do jeito que vencemos hoje e ser felizes”.

Números sob investigação

As punições têm como base o relatório de um painel independente, que concluiu que o City cometeu irregularidades financeiras seguidas ao longo de quase uma década. O clube contesta a decisão e afirma que é inocente.

Durante os nove anos investigados, o Manchester City gastou mais de £ 1,2 bilhão em contratações, cerca de 50% a mais do que qualquer outro rival na Inglaterra. Foi justamente nesse período que a equipe dominou o futebol inglês e conquistou seis títulos de liga em sete temporadas.

Futuro em aberto

Até o julgamento final do recurso, o Manchester City opera sob diferentes desdobramentos possíveis. Caso as decisões do painel independente sejam mantidas, o regulamento da Premier League prevê desde novas multas financeiras e perda de pontos na tabela até a exclusão da elite e o rebaixamento para divisões inferiores. Por outro lado, caso o recurso do clube seja aceito, as sanções podem ser reduzidas ou anuladas. O desfecho do processo definirá a pontuação final da equipe e a divisão que disputará nas próximas temporadas.