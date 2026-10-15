O revés da Roma diante do Real Madrid pela fase de grupos da Champions League rendeu um forte atrito verbal entre os comandantes técnicos após o apito final no Stadio Olimpico. O time italiano abriu vantagem de 3 a 1, mas acabou superado na reta final por 4 a 3 após uma sequência de gols dos espanhóis originados em jogadas de escanteio.

O debate entre Mourinho e Gasperini sobre o ritmo de jogo

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico merengue José Mourinho elogiou a intensidade da Roma na etapa inicial, admitindo que sua equipe chegou a ser dominada.

No entanto, o treinador português sustentou que a estratégia agressiva de Gasperini cobraria seu preço ao longo dos 90 minutos, alegando que o elenco adversário ficou sem fôlego para sustentar a marcação pressão até o fim do confronto.

Gasperini discordou da visão de Mourinho e foi firme ao dizer que a Roma foi melhor que o Real Madrid no jogo e que a equipe espanhola não esteve a altura dos italianos no confronto, apesar de terem vencido.

“Não acho. Para mim, se alguém não aguentava mais, eram eles. Poderíamos ter marcado mais alguns gols. Fomos superiores a eles em todos os aspectos. Eles fizeram os gols, que obviamente contam, e souberam usar a força física. No restante, certamente não estiveram à altura”, respondeu o técnico da Roma.

Como estão Roma e Real Madrid na tabela?

Após duas rodadas da fase de liga da Champions, a Roma de Gasperini tem apenas um ponto e é a atual 25ª colocada entre as 36 equipes. Os italianos empataram com o Fenerbahce na estreia.

Do outro lado, Mourinho o Real Madrid venceu seus dois compromissos e tem seis pontos. Bateu a Inter de Milão na estreia no Santiago Bernabéu e derrotou a Roma fora de casa na noite de quarta-feira.