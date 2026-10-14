O Liverpool venceu o Lask por 6 a 3 nesta quarta-feira, 14, na Raiffeisen Arena, em Linz, em partida válida pela segunda rodada da fase da liga da Champions League 2026/27. Em um confronto marcado pelo alto número de bolas na rede, os ingleses impuseram seu volume de jogo desde o início, liderados por três gols de Bradley Barcola. Com o resultado, os visitantes mantiveram um aproveitamento perfeito na competição europeia até agora.

Domínio inglês e vantagem construída cedo

Atuando no esquema 4-2-3-1 sob o comando de Andoni Iraola, o Liverpool tomou o controle das ações diante do 5-4-1 armado por Dietmar Kühbauer para o Lask. Os números refletiram a superioridade visitante: 63% de posse de bola e 26 finalizações totais contra 12 dos donos da casa.

A rede balançou pela primeira vez aos 22 minutos, quando Ronald Araújo marcou com assistência de Konstantinos Tsimikas. Apenas dois minutos depois, Bradley Barcola ampliou após passe de Lewis Koumas. Aos 37, Barcola voltou a marcar, desta vez servido por Florian Wirtz, levando o placar de 3 a 0 para o intervalo. O segundo tempo manteve o ritmo acelerado. Aos seis minutos, Jeremie Frimpong fez o quarto do Liverpool, novamente com passe de Tsimikas.

O Lask encontrou respostas nas substituições e na precisão de Yvan Dibango, que distribuiu três assistências na etapa final. Aos 18, um minuto após entrar em campo, Robert Ljubicic descontou para os austríacos. O Liverpool respondeu rápido: aos 21, Barcola completou seu hat-trick com passe de Frimpong, e aos 27, Lewis Koumas fez o sexto, também assistido por Frimpong.

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Na reta final, o Lask conseguiu diminuir a diferença com Florian Flecker, que havia entrado no intervalo. O jogador marcou duas vezes em sequência, aos 29 e aos 32 minutos, ambos com passes de Dibango, fechando o placar em 6 a 3.

Situação na tabela e próximos compromissos

O Liverpool chega a seis pontos em dois jogos disputados na fase da liga da Liga dos Campeões, com a sua segunda vitória. O Lask perdeu suas duas partidas pela competição.

O Liverpool volta a campo no sábado, 17, contra o Brentford, pelo Campeonato Inglês. O Lask terá seu próximo desafio diante do Austria Lustenau, pelo Campeonato Austríaco, no mesmo dia, e volta a campo pela Champions League na quarta-feira, 21, para enfrentar o Sporting fora de casa.