O técnico Mikel Arteta utilizou sua entrevista coletiva após a vitória do Arsenal por 3 a 0 sobre o Lille, pela Champions League, para prestar uma homenagem a Ken Friar. O presidente vitalício e ex-diretor-geral dos Gunners faleceu na última terça-feira, 13, aos 92 anos.

“Antes de começarmos, gostaria de dizer algumas palavras sobre Ken Friar, nosso presidente honorário vitalício. Hoje é um dia muito triste para todos que amam o Arsenal, para todos que amam o futebol e para todos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo. Tive o privilégio e a honra de conhecê-lo, passar um tempo com ele e aprender com ele”, iniciou Arteta.

“Nos clubes de futebol, há pessoas que desempenham uma função e cumprem seu papel, enquanto outras criam uma identidade, valores e têm uma visão para construir o futuro daquele clube. O legado que Ken deixará para todos nós, para o nosso clube e para todos que estiveram próximos dele será eterno. Quero transmitir todo o nosso carinho aos seus entes queridos, à sua família, para que saibam que o que sentimos por ele não poderia ser nada menos que extraordinário”, finalizou.