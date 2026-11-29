O Arsenal recebeu o Manchester City neste domingo, 29, no Estádio Emirates, em Londres, e buscou o empate por 2 a 2 em confronto direto válido pela 12ª rodada do Campeonato Inglês. Em uma partida tensa e marcada por muitas faltas e polêmicas, os visitantes ficaram à frente do placar em duas oportunidades, mas os donos da casa mostraram poder de reação. Com o resultado, o time comandado por Mikel Arteta chega aos 29 pontos e segue isolado na primeira colocação, enquanto a equipe de Enzo Maresca vai a 23 pontos, na vice-liderança, e amarga seu quinto jogo seguido sem vitória na competição.

O primeiro tempo foi marcado por um jogo picado, com muitas faltas no meio de campo e uma chuva de cartões amarelos — incluindo um para o técnico Mikel Arteta. O Manchester City, que precisava do resultado para encurtar a distância para o líder, abriu o placar aos 34 minutos. Após erro na saída de bola do Arsenal, Josko Gvardiol deu uma linda finta por entre as pernas de Jurriën Timber e acionou Erling Haaland, que dominou e chutou colocado no canto esquerdo de David Raya. A vantagem, no entanto, durou pouco. Aos 40 minutos, Christos Tzolis cruzou da ponta esquerda, Mikel Merino escorou para o meio e Kai Havertz apareceu para cabecear sem chances para Gianluigi Donnarumma, igualando o marcador antes do intervalo.

Na volta dos vestiários, o City não perdeu tempo e retomou a dianteira logo aos três minutos. Ayyoub Bouaddi roubou a bola de Martin Odegaard, conduziu e fez a enfiada para Enzo Fernández, que deu um toque na saída de Raya para fazer 2 a 1. Mesmo em desvantagem, o Arsenal demorou a se encontrar e esbarrou na forte marcação adversária. Aos 17 minutos, já com alterações promovidas por Arteta, os donos da casa quase empataram quando Viktor Gyökeres, que havia acabado de entrar, testou no poste esquerdo após cruzamento da direita. A dinâmica da reta final se resumiu ao Arsenal pressionando em busca do empate e o City se defendendo em bloco.

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A insistência londrina foi recompensada aos 38 minutos. Após cobrança de escanteio fechada, a bola bateu no quadril de Timber e entrou. O lance gerou momentos de tensão no Emirates com a revisão do VAR por um possível toque de mão e falta em Donnarumma, mas o gol foi validado. Nos acréscimos, o City ainda assustou em cobrança de falta venenosa de Elliot Anderson que raspou a trave, e o VAR chegou a analisar um possível pênalti a favor dos visitantes no último lance, que não foi dado.

O Arsenal volta a campo na próxima quarta-feira, 02, contra o Brentford, fora de casa, pelo Campeonato Inglês. No mesmo dia e pela mesma competição, o Manchester City recebe o Leeds.