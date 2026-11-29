O Hull City venceu o Crystal Palace por 3 a 2 na manhã deste domingo, 29, no Selhurst Park, em Londres, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Inglês. Os visitantes construíram uma vantagem confortável ao longo do jogo e, apesar de uma reação tardia dos donos da casa nos acréscimos, garantiram os três pontos.

Com o resultado, o Hull City chega a 17 pontos e ocupa a 9ª colocação na tabela. Contando este jogo, a equipe soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos do campeonato. Já o Crystal Palace vive um momento delicado: com cinco derrotas nos últimos cinco jogos da competição, o time está na 20ª posição, com apenas sete pontos conquistados.

Eficiência visitante no primeiro tempo

A postura tática das equipes ficou clara nos números: o Crystal Palace terminou o jogo com 67% de posse de bola, mas o Hull City foi mais perigoso, registrando 11 finalizações contra nove dos mandantes e exigindo duas defesas do goleiro Henderson. Aos 38 minutos, Oliver McBurnie abriu o placar para os visitantes, aproveitando a assistência de Regan Slater.

Vantagem ampliada e reação tardia

Logo no início da etapa final, aos 48 minutos, Sorba Thomas marcou o segundo gol do Hull City. A situação dos donos da casa ficou ainda mais complicada aos 80 minutos, quando Regan Slater balançou as redes, desta vez com assistência de Oliver McBurnie, retribuindo o passe do primeiro gol.

Quando o confronto parecia definido, o Crystal Palace iniciou uma reação. Aos 90 minutos, Jörgen Strand Larsen descontou para os mandantes, com passe de Quinten Timber, que havia entrado no intervalo. Aos 95 minutos, Adam Wharton marcou o segundo gol do time da casa, mas o placar terminou mesmo em 3 a 2 para os visitantes.

Próximos compromissos

As duas equipes voltam a campo na próxima quarta, 2, pelo Campeonato Inglês. O Crystal Palace enfrenta o Chelsea, enquanto o Hull City joga contra o Nottingham Forest.