Neste domingo, 1, o lendário Old Trafford será palco de um confronto decisivo pela 28ª rodada do Campeonato Inglês. O Manchester United recebe o Crystal Palace às 11h (horário de Brasília). O duelo coloca frente a frente uma equipe consolidada na zona de classificação para a Champions League contra um adversário que busca maior estabilidade no meio da tabela.

United em busca de consolidação

O time da casa vive um momento iluminado na competição. Ocupando a 4ª colocação com 48 pontos, o Manchester United ostenta uma campanha sólida de 13 vitórias, 9 empates e apenas 5 derrotas. A forma recente é animadora para a torcida: nos últimos cinco jogos, a equipe manteve a invencibilidade, registrando três vitórias e dois empates. Jogando em seus domínios, os Diabos Vermelhos entram em campo com a missão de manter o ímpeto e assegurar pontos cruciais na briga pelo topo.

Palace tenta surpreender fora de casa

Do outro lado, o Crystal Palace chega a Manchester tentando encontrar um padrão de jogo mais consistente. Atualmente na 13ª posição com 35 pontos, a equipe londrina tem uma campanha de 9 vitórias, 8 empates e 10 derrotas. O retrospecto recente reflete essa oscilação, com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco compromissos. No entanto, o time chega motivado após uma vitória sobre o Wolverhampton na rodada anterior. Para sair de Old Trafford com um resultado positivo, o Palace precisará superar sua irregularidade.

Onde assistir ao vivo

Para os torcedores que desejam acompanhar cada lance deste embate da Premier League, a transmissão será realizada ao vivo pela ESPN (TV Fechada) e pelo serviço de streaming Disney+.