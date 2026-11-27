Em seu segundo jogo à frente da equipe, o técnico Thomas Frank conquistou a primeira vitória no comando do Crystal Palace ao bater a Real Sociedad por 2 a 1, no Selhurst Park, pela Europa League. Após o confronto, o comandante exaltou o triunfo da equipe no torneio continental.

“O que eu realmente gostei foi da confiança dos jogadores. É muito importante continuar fazendo as coisas certas e continuar acreditando. […] Houve muitos pontos positivos neste jogo”, destacou Thomas Frank em entrevista coletiva pós-jogo.

O panorama do confronto mudou quando Jon Martin foi expulso ao receber o segundo cartão amarelo, deixando o time espanhol com dez jogadores em campo. Com vantagem numérica, Jean-Philippe Mateta empatou em cobrança de pênalti e Dwight McNeil saiu do banco de reservas para garantir a virada.

O que esperar da sequência da equipe

Apesar de valorizar o fim da instabilidade inicial, o técnico manteve a cautela sobre uma melhora imediata definitiva e apontou a necessidade de consistência para a sequência do trabalho.

“Acho que pode ser [um ponto de virada]. Mas precisamos dar sequência a isso, é claro, com uma boa atuação contra o Hull no domingo”, declarou.

O Crystal Palace enfrenta o Hull City neste domingo, 29, às 11h15 (de Brasília), pela 12ª rodada da Premier League.