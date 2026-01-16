Neste sábado (17), o Sunderland recebe o Crystal Palace no Stadium of Light, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A bola rola às 12h00 (horário de Brasília), colocando frente a frente dois times que atravessam momentos de instabilidade e buscam retomar o caminho das vitórias na competição.

Momento das equipes e cenário do jogo

O confronto marca o encontro de duas equipes separadas por apenas dois pontos na tabela, mas que vivem pressões distintas. O Sunderland, atual 10º colocado com 30 pontos, aposta no fator casa para voltar a vencer. Apesar de uma campanha equilibrada (7 vitórias, 9 empates e 5 derrotas), o time de Régis Le Bris vem de uma sequência incômoda de quatro empates e uma derrota nos últimos cinco jogos da liga. A invencibilidade no Stadium of Light, contudo, é o trunfo para superar a estagnação no meio da tabela.

Já o Crystal Palace enfrenta uma crise mais aguda. Ocupando a 13ª posição com 28 pontos, a equipe comandada por Oliver Glasner não vence há nove partidas, somando todas as competições, e vem de uma eliminação surpreendente na FA Cup para um time da sexta divisão. Na Premier League, são cinco rodadas sem triunfo (três derrotas e dois empates). O duelo deste sábado é visto como crucial para evitar uma aproximação perigosa com a zona de rebaixamento e recuperar a confiança do elenco.

Prováveis escalações e desfalques

Para o duelo, o Sunderland deve manter a estrutura tática no 4-2-3-1, confiando na experiência de Granit Xhaka no meio-campo. Já o Palace, montado no 3-4-2-1, lida com uma extensa lista de ausências.

Sunderland: O técnico Régis Le Bris não poderá contar com Ajibola Alese (lesionado), além de Chemsdine Talbi e Habib Diarra, convocados por suas seleções. A provável formação conta com: Robin Roefs; Nordi Mukiele, Daniel Ballard, Omar Alderete e Reinildo Mandava; Noah Sadiki e Granit Xhaka; Enzo Le Fee, Bertrand Traoré e Simon Adingra; Brian Brobbey.

Crystal Palace: Oliver Glasner tem desfalques importantes como Nathaniel Clyne, Adam Wharton, Cheick Doucouré e Daniel Muñoz. O time deve ir a campo com: Dean Henderson; Chris Richards, Maxence Lacroix e Marc Guehi; Tyrick Mitchell, Justin Devenny, Will Hughes e Brennan Johnson; Yeremy Pino e Jean-Philippe Mateta.

Onde assistir a Sunderland x Crystal Palace

A partida promete ser disputada, com ambas as equipes necessitando de uma resposta imediata na temporada. Para os torcedores que desejam acompanhar o confronto ao vivo, a transmissão para o Brasil será realizada exclusivamente pelo serviço de streaming .