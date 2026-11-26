O Crystal Palace conquistou uma vitória crucial de virada por 2 a 1 sobre a Real Sociedad nesta quinta-feira, no Selhurst Park, em Londres, pela quinta rodada da fase de liga da Europa League. Após sair atrás no placar e ver o adversário dominar as ações ofensivas, a equipe comandada por Thomas Frank aproveitou uma expulsão na reta final para reverter o marcador com gols de Jean-Philippe Mateta e Dwight McNeil, garantindo três pontos importantes na competição continental.
Henderson brilha e Sociedad sai na frente
Apesar de jogar fora de casa, a Real Sociedad tomou a iniciativa e terminou a partida com 57% de posse de bola e 17 finalizações, contra 11 dos mandantes. No primeiro tempo, o goleiro Henderson foi o grande destaque do Palace, salvando a equipe em duas oportunidades claras de Gonçalo Guedes. Na volta do intervalo, o cenário se manteve. Henderson voltou a fazer defesas importantes em chutes de Mikel Oyarzabal e Jon Gorrotxategi. A insistência espanhola deu resultado aos 21 minutos: após jogada pela direita, Job Ochieng cruzou rasteiro e Mamadou Sarr completou para o fundo das redes, abrindo o placar.
Expulsão, pênalti e a virada inglesa
O rumo da partida mudou drasticamente aos 26 minutos da etapa final. Jon Martin agarrou Mateta dentro da área, cometeu o pênalti e recebeu o cartão vermelho direto, deixando a Real Sociedad com um a menos. O próprio Mateta cobrou no meio do gol e empatou. Com a vantagem numérica, o Palace aumentou a pressão. Aos 33, Sarr evitou a virada tirando em cima da linha um chute de Yeremy Pino. Porém, aos 36 minutos, a insistência inglesa foi recompensada. Após cruzamento, Jörgen Strand Larsen, que havia acabado de entrar, improvisou de bicicleta e a bola sobrou para o também substituto Dwight McNeil desviar para o gol, decretando a virada.
Emoção nos acréscimos e situação na tabela
Os minutos finais ainda reservaram fortes emoções. Aos 48, McNeil chutou e a bola tocou no braço de Carlos Soler, gerando novo pênalti. Yeremy Pino cobrou no canto direito, mas o goleiro Unai Marrero defendeu. No último lance, aos 50, Henderson apareceu mais uma vez para espalmar um chute forte de Orri Steinn Óskarsson e garantir o triunfo. Com o resultado, o Crystal Palace, que era o 25º colocado, chega a oito pontos em cinco jogos na Europa League, somando agora duas vitórias, dois empates e uma derrota no torneio. Já a Real Sociedad, que iniciou a rodada em 24º, permanece com cinco pontos, com um balanço de uma vitória, dois empates e duas derrotas. O Palace volta a campo no domingo, 29/11, contra o Hull City, pelo Campeonato Inglês, mesmo dia em que a Real Sociedad recebe o Sevilla, pelo Campeonato Espanhol.