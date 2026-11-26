O Milan conseguiu uma recuperação impressionante na tarde desta quinta-feira. Jogando no Karaiskakis Stadium, em Atenas, a equipe italiana reverteu uma desvantagem de dois gols para vencer o Olympiacos por 4 a 2, em duelo válido pela 5ª rodada da UEFA Europa League. O resultado quebra a invencibilidade dos gregos na competição e dá sobrevida aos Rossoneros, que iniciaram a rodada fora da zona de classificação.
Vantagem grega e gol contra
Apoiado por sua torcida, o Olympiacos começou a partida ditando o ritmo das principais ações ofensivas, mesmo com o Milan retendo mais a posse de bola, que chegou a 60% no total do jogo. A insistência dos donos da casa foi recompensada aos 31 minutos, em um lance de infelicidade do goleiro adversário. Após cobrança de escanteio de Pedersen, Pirola subiu mais que a marcação e cabeceou no travessão; a bola voltou, bateu em Mike Maignan e morreu no fundo das redes, abrindo o placar com um gol contra.
O time italiano tentou responder ainda na primeira etapa, mas esbarrou na defesa grega. Aos 33 minutos, Cissè teve a chance do empate após dividir com o goleiro Ortega, mas Pirola se atirou na bola e evitou o gol quase em cima da linha, garantindo a vantagem mínima para o intervalo.
Substituições e o susto inicial
Para a segunda etapa, o técnico Ruben Amorim promoveu as entradas de Musah e Pulisic nos lugares de Estupiñán e Gonçalo Ramos. No entanto, quem comemorou primeiro foi novamente o Olympiacos. Logo aos quatro minutos, Freuler encontrou Jota Silva com um lindo passe na entrada da área. O camisa 20 apareceu livre e finalizou forte no ângulo direito de Maignan, ampliando para 2 a 0.
O cenário parecia desastroso para o Milan, que amargava a 28ª posição no torneio antes do apito inicial. Porém, a reação começou aos 11 minutos. Omari Hutchinson disparou pelo meio, chegou à entrada da área e bateu de canhota no canto direito de Ortega, marcando seu primeiro gol nesta edição da Europa League e recolocando os visitantes no jogo.
Virada avassaladora do Milan
O gol animou a equipe italiana, que passou a dominar as ações ofensivas. Aos 18 minutos, Hutchinson brilhou novamente, desta vez como garçom: ele cruzou da direita e encontrou Alphadjo Cissè, que cabeceou sozinho para empatar o confronto. A virada não demorou a acontecer. Aos 26 minutos, em nova jogada de Hutchinson pela direita, a bola chegou para Pulisic no meio da área. O norte-americano completou de primeira e fez 3 a 2.
Nos minutos finais, o Olympiacos se lançou ao ataque em busca do empate, exigindo que o goleiro Maignan trabalhasse — o francês terminou a partida com quatro defesas. A pressão grega nos acréscimos, no entanto, abriu espaço para o golpe de misericórdia. Aos 50 minutos, em rápido contra-ataque puxado por Hutchinson, Pulisic invadiu a área pela esquerda e rolou para Diego Moreira fechar a conta em 4 a 2.
Com o triunfo, o Milan chega a seis pontos em cinco jogos na Europa League, recuperando-se de uma sequência que contava com três derrotas. Já o Olympiacos permanece com 10 pontos e conhece seu primeiro revés no torneio. O time italiano volta a campo na próxima segunda-feira (30/11) contra o Cagliari, pelo Campeonato Italiano. O Olympiacos terá seu próximo compromisso no dia 10/12, quando visita o Celje, novamente pela competição continental.