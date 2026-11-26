O meio-campista Joshua Kimmich, vice-capitão do Bayern de Munique, manifestou forte insatisfação com a maneira como a situação de Jamal Musiala vem sendo tratada publicamente por dirigentes do clube alemão. O posicionamento ocorreu na zona mista após a partida diante do Lille pela Liga dos Campeões.

Kimmich contestou a exposição de temas internos do elenco e cobrou respeito ao companheiro de equipe em entrevista à Sky Sport Austria.

“O que eu não entendo é a maneira como isso é comunicado em público. Nunca deve acontecer de isso ser resolvido nas costas de um jogador. É claro que o clube é sempre o mais importante, sobre o que tudo gira, e maior do que os jogadores, mas não maior do que o ser humano. Isso é um absoluto absurdo e não é do feitio do Bayern”, afirmou.

A manifestação enfática de uma das lideranças do grupo joga luz sobre tensões recentes na cúpula bávara. A fala de Kimmich evidencia o descontentamento de atletas com a condução pública de assuntos sensíveis, como condições físicas e desdobramentos de negociações dentro do clube.

Há alguns meses o meia Jamal Musiala luta contra uma condição neurológica que causa crises de ausência. Os dois primeiros desmaios aconteceram dentro de campo e preocuparam companheiros de clube, torcedores e dirigentes.