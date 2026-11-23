O Bayern de Munique se tornou alvo de críticas formais após declarações públicas de sua diretoria sobre a situação física e contratual do meia-atacante Jamal Musiala. A postura dos dirigentes bávaros gerou reação imediata do sindicato mundial dos jogadores, conhecido como FIFPro. O meia alemão sorfre de uma disfunção neurológica.

Há alguns meses o meia Jamal Musiala luta contra uma condição neurológica que causa crises de ausência. Os dois primeiros desmaios aconteceram dentro de campo e preocuparam companheiros de clube, torcedores e dirigentes.

Segundo o jornal alemão Bild, Musiala voltou a ter mais uma crise neurológica na última segunda-feira. O caso não afetou a participação do meia dos treinos da equipe, mas preocupou ainda mais a diretoria do Bayern de Munique. Entretanto, os dirigente se tornaram alvo de críticas pela condução do caso.

Reação oficial do sindicato dos jogadores

Em comunicado divulgado pela entidade, a organização repudiou a conduta da cúpula do clube alemão em relação ao atleta. “A FIFPRO está profundamente preocupada com as repetidas declarações públicas da diretoria do FC Bayern de Munique, nas quais o contrato de Jamal Musiala é questionado após seu retorno da pausa por lesão”, afirmou a FIFPro, em comunicado oficial publicado no site da entidade.

Declarações de Rummenigge sobre o contrato

A controvérsia teve início após manifestações públicas de lideranças do clube bávaro a respeito do vínculo esportivo do atleta, renovado para o longo prazo. Em entrevista concedida à imprensa esportiva europeia, a cúpula do clube colocou em xeque a sustentabilidade das bases salariais acertadas caso o meia não atinja o nível técnico anterior à pausa médica.

Publicidade Continua após a publicidade

“Se ele não voltar a ser o velho Jamal, teremos que conversar com a família, com o jogador e, acima de tudo, com a agência, porque então esses valores, com todo o respeito, obviamente não serão mais viáveis”, afirmou o membro do conselho fiscal e ex-CEO do Bayern de Munique, em entrevista ao canal Sky.

No documento da FIFPro, a associação pediu discernimento ao Bayern e afirmou que contratos precisam ser respeitados após serem assinados. “Um clube do porte do Bayern de Munique deveria ter mais discernimento. O Bayern tem o dever de zelar pelo bem-estar de Musiala. Transformar a saúde e o futuro de Musiala em um tema de debate público apenas intensifica essa pressão. Contratos existem para ser respeitados. Uma lesão ou uma queda de rendimento não dão ao clube o direito de renegociar termos previamente acordados”, completou o texto.