Quase um mês após sofrer um mal-estar repentino que exigiu seu afastamento temporário, o técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, falou publicamente pela primeira vez sobre o incidente. O profissional belga afirmou em entrevista coletiva que ignorou os avisos de cansaço emitidos pelo seu corpo antes de sofrer a queda física.

“Estive simplesmente doente, como acontece a qualquer pessoa em outubro ou novembro, e não ouvi o meu corpo o suficiente. Tudo o que veio a seguir foi a consequência. Não posso desvalorizar isso, foi um choque”, iniciou Kompany.

“Simplesmente continuei, apesar de naquele momento precisar de algum descanso. Mas depois já era tarde. Agora me sinto bem novamente. Estou muito saudável. Fiz testes suficientes. Felizmente, não aconteceram outras consequências”, finalizou.

O que causou o afastamento e qual foi o diagnóstico

O episódio aconteceu durante uma atividade com o time sub-23 do clube alemão. Na ocasião, Kompany desmaiou e precisou ser encaminhado ao hospital. Os exames médicos detectaram uma irritação nas meninges e uma luxação no ombro esquerdo, quadro que demandou correção cirúrgica imediata.

Ao longo da recuperação, o comandante belga desfalcou a equipe em cinco partidas, período em que os auxiliares técnicos assumiram os treinamentos e jogos. Após receber liberação completa dos médicos do clube, ele garantiu estar totalmente apto para exercer as funções diárias.

Quando Vincent Kompany volta ao banco de reservas

Com o término da Data Fifa, Kompany comandou as últimas sessões táticas e deve retornar à beira do gramado nesta sexta-feira, 20, no duelo contra o Colônia. Além da volta do treinador, o Bayern também contará com o reforço do meia Jamal Musiala, liberado pelo departamento médico após tratar uma lesão muscular.