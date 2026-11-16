O lateral-esquerdo Alphonso Davies sofreu uma leve distensão muscular e virou desfalque para o Bayern de Munique. A previsão de recuperação estimada varia entre sete e dez dias após a contusão ocorrida a serviço da seleção canadense.

Davies esteve em campo por apenas seis minutos na vitória da equipe canadense por 3 a 2 diante da Guatemala, em confronto válido pelas quartas de final da Liga das Nações da Concacaf. O atleta sentiu o desconforto logo no começo da partida e precisou ser substituído de forma imediata.

Em entrevista após a partida, o capitão do Canadá descreveu o lance do problema físico: “Eles estão analisando as filmagens. Acho que minhas costas torceram do jeito que torci ao escorregar […] Eu torci minhas costas e tentei me levantar o mais rápido possível para bloquear o chute, e assim que levantei a perna e a coloquei no chão para bloquear o chute, eu simplesmente senti algo.”

Após a partida, o atleta realizou exames de imagem em Toronto antes de retornar à Europa. “Após um exame médico [no domingo] em Toronto, foi confirmado que Alphonso Davies sofreu uma leve distensão muscular na parte inferior do corpo. Ele está viajando de volta para a Alemanha, onde continuará a receber cuidados contínuos”, afirmou o comunicado oficial do Bayern de Munique.

A expectativa interna no clube bávaro é de um afastamento de sete a dez dias. A comissão técnica do clube planeja contar com o retorno de Davies para a partida contra o Lille, pela fase de liga da Liga dos Campeões da UEFA.