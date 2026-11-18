O Bayern de Munique não tem nenhuma intenção de negociar o atacante Michael Olise, independentemente das cifras oferecidas. Em entrevista concedida ao portal t-online, o presidente dos bávaros, Herbert Hainer, assegurou que o clube rejeitaria até mesmo propostas hipotéticas de 300 milhões de euros pelo ponta-direita francês.

“Gosto de citar Karl-Heinz Rummenigge, que como presidente do conselho costumava dizer: ‘Não somos um clube vendedor, mas sim um clube comprador.’ Nada mudou em relação a isso”, afirmou Hainer.

O mandatário também destacou a adaptação positiva do jovem ao elenco e à cidade alemã. “Michael se sente bem aqui e sabe o que tem no Bayern”, completou o dirigente ao veículo alemão.

Questionado sobre as especulações de mercado envolvendo o Real Madrid, Hainer contou ter dialogado diretamente com o presidente do time espanhol, Florentino Pérez, para esclarecer o cenário.

“Ele me garantiu que o Real Madrid nunca conversou nem com ele nem com seu empresário. Estamos tranquilos, Michael Olise ainda tem contrato até 2029”, concluiu.