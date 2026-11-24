O Bayern de Munique lida com cautela no setor ofensivo para o confronto diante do Lille pela Liga dos Campeões, nesta quarta-feira, 25. O atacante Michael Olise, que sofreu uma contusão no pé esquerdo durante o empate por 1 a 1 contra o Colônia pelo Campeonato Alemão, não viajou com o elenco para a França.

Embora as primeiras avaliações sugerissem um afastamento breve, o técnico Vincent Kompany indicou um processo gradual de recuperação para os atletas entregues ao departamento médico, incluindo Olise.

“Nas próximas duas semanas esperamos deixar Jamal (Musiala) em forma novamente, deixar Lucho (Luis Díaz) em forma novamente, talvez esperançosamente também Serge Gnabry e Alphonso Davies e em algum momento Michael (Olise) também estará de volta, esperançosamente sem uma espera muito longa”, afirmou o treinador em entrevista coletiva.

Antes do embarque para a França, o diretor esportivo Max Eberl esclareceu a condição física do atacante francês e descartou problemas mais graves.

“Ele correu levemente. É apenas uma questão de dor – graças a Deus, não é uma questão estrutural. Mas as dores ainda estavam em um nível que não queríamos correr o risco de tê-lo conosco em Lille – o que, no entanto, não o exclui de Hamburgo”, explicou.

Em segundo lugar na Bundesliga, o Bayern enfrentará o Hamburgo fora de casa no próximo sábado, 28. A gestão física de Olise ganha peso diante das baixas no ataque bávaro, que já não conta com Harry Kane, em recuperação após cirurgia no tornozelo.