O atacante Jeffinho, com passagem pelo Botafogo e atualmente no LN Tienen, da China, relembrou o período em que defendeu o Lyon, em 2023. O brasileiro comentou sobre a convivência com o meio-campista Rayan Cherki, estrela do Manchester City, e descreveu a dinâmica de grupo no clube francês.

“Rayan Cherki. Baita jogador! Ele é meio mala, mas o cara chuta e conduz a bola com as duas pernas. Embaçado ele. Barcola também, joguei com ele, muito bom jogador. O Rayan é mala mesmo, dá para perceber que ele é mala. Ele dribla e fica olhando para cara dos outros”, afirmou Jeffinho em entrevista ao Charla Podcast.

Além das atitudes durante as partidas e treinos, o atacante relatou que a convivência no ambiente interno sofria com a existência de um núcleo restrito de atletas mais experientes, que mantinham distância de parte do elenco.

“Sim. Era ele e o grupinho dele. Era ele, Tolisso, Lacazette e Anthony Lopes, goleiro português, que em vez de se juntar com a gente, era a panelinha dos caras. Eram malas, meio que mandavam no time”, completou o ponta.

Jeffinho foi contratado pelo Botafogo em 2022 e foi para o Lyon, da França, em 2023, período em que os dois clubes tinham John Textor como dono. O jogador atualmente pertence ao Botafogo e está emprestado ao LN Tiernen até o fim do ano.