O Lyon oficializou nesta terça-feira, 10, a chegada do técnico espanhol Carlos Vicens para substituir Paulo Fonseca, que saiu para o Sporting.
Aos 43 anos, o comandante assume o clube francês com a missão de implementar seu modelo posicional. Em entrevista à rádio francesa RMC Sport, o atacante Amine El Ouazzani, ex-atleta de Vicens no Braga, detalhou as características do profissional.
Durante participação no podcast After Lyon, da RMC Sport, El Ouazzani afirmou que o elenco encontrará um comandante exigente e adepto da posse de bola. Segundo o jogador, o técnico “pode morrer por suas ideias”, definindo a sua fidelidade à proposta ofensiva. O espanhol construiu grande parte da bagagem técnica no Manchester City, clube em que atuou por oito anos — quatro deles como assistente de Pep Guardiola —, antes de levar a equipe do Braga à semifinal da Liga Europa.
A direção do clube francês consultou diretamente Pep Guardiola antes de concluir a contratação. De acordo com o diretor-geral Michael Gerlinger, a comissão diretiva recebeu ótimas referências sobre a capacidade metodológica do treinador.
Acompanhado por quatro integrantes em sua comissão e com Jorge Maciel mantido como auxiliar permanente, Vicens assume o time na quinta colocação do Campeonato Francês, somando 17 pontos em dez rodadas.
O Lyon volta a campo no sábado, 21, para enfrentar o Lille fora de casa pelo Campeonato Francês.