O Hoffenheim conquistou sua primeira vitória na Europa League ao derrotar o Lyon por 3 a 0 nesta quinta-feira, 22, na PreZero Arena, em Sinsheim. Comandado por Andrej Kramarić, que participou diretamente de todos os gols da partida, o time alemão encerrou a invencibilidade dos franceses no torneio e somou seus primeiros pontos após duas derrotas nas rodadas iniciais.

Kramarić comanda a vitória alemã

Apesar de ter menor posse de bola (43%), o Hoffenheim foi muito mais agressivo no ataque, registrando 21 finalizações totais contra apenas oito do adversário. A insistência deu resultado no final do primeiro tempo, aos 49 minutos da etapa inicial, quando Andrej Kramarić abriu o placar para os donos da casa.

Logo na volta do intervalo, aos quatro minutos do segundo tempo, o Hoffenheim ampliou. Kramarić atuou como garçom e deu a assistência para Adam Daghim marcar o segundo gol. O Lyon, que viu seu goleiro Greif terminar a partida com cinco defesas, não conseguiu conter o ímpeto ofensivo alemão. Aos 38 minutos da etapa final, Adam Hložek, que havia entrado no lugar de Bambasé Conté, marcou o terceiro gol, novamente com assistência de Kramarić, fechando o placar.

Posse de bola ineficiente e faltas

O Lyon controlou a posse de bola (57%) e trocou mais passes (512 contra 381), mas teve dificuldades para transformar o volume em chances reais. A equipe francesa acertou o alvo apenas duas vezes, exigindo duas defesas do goleiro Baumann. O técnico Paulo Fonseca tentou mudar o panorama com substituições ainda no primeiro tempo, promovendo as entradas de Noham Kamara, Moussa Niakhaté e Tyler Morton, mas a equipe não conseguiu reverter a desvantagem.

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O confronto também foi marcado pelo alto número de infrações por parte dos mandantes. O Hoffenheim cometeu 20 faltas contra seis do Lyon. A equipe alemã recebeu quatro cartões amarelos, distribuídos para Mats Rots, Wouter Burger, Ozan Kabak e para o técnico Christian Ilzer. Pelo lado francês, apenas Moussa Niakhaté foi advertido.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Hoffenheim, que era o 31º colocado sem nenhum ponto, passa a somar três pontos em três jogos na fase de pontos corridos da Europa League. O retrospecto recente da equipe no torneio agora conta com uma vitória e duas derrotas. Já o Lyon, que iniciou a rodada na 11ª posição, permanece com seis pontos, acumulando duas vitórias e um revés.

As duas equipes voltam a campo no próximo domingo, 25, por seus respectivos campeonatos nacionais. O Hoffenheim recebe o Bayer Leverkusen pelo Campeonato Alemão, enquanto o Lyon visita o Paris Saint-Germain pelo Campeonato Francês.